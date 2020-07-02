В Якутске доставщик воды совершил кражу

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился местный житель и сообщил, что оставил свой велосипед в подъезде, а утром обнаружил, что неизвестный похитил с транспорта заднее колесо.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» установлен подозреваемый в краже. Им оказался 26-летний мужчина, который работает грузчиком по доставке бутилированной воды.

Установлено, что подозреваемый днем, выполняя заказ по доставке воды, приметил оставленный в подъезде без присмотра велосипед. Вернувшись ночью, он похитил с него заднее колесо. По словам подозреваемого, похищенное колесо он планировал установить на велосипед, который ранее брал напрокат и сломал.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уважаемые граждане, полиция напоминает владельцам велосипедов, внимательнее относится к сохранности своего имущества, стараться не оставлять велосипеды без присмотра, не хранить их в подъездах и на лестничных площадках.