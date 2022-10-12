В Якутске дорожники забыли про автобусную остановку?

В адрес активистов ОНФ в Якутии поступило обращение от жителей Залога, которые возмущены тем, что после капитального ремонта улицы Тимирязева они остались без автобусной остановки.

«В районе Тимирязева-Байкалова в основном частный сектор и двухэтажные деревянные дома, много детей, стариков, для которых автобус — это единственный способ передвижения, — рассказывает житель Залога Игорь. — Недавно в автобусах появилось объявление, что с 7 октября водители перестанут останавливаться на этой остановке. По проекту она не предусмотрена».

Активисты ОНФ в Якутии выехали на осмотр местности. Для наглядности была произведена фиксация расстояния между автобусными остановками «3 школа» и остановка Матросова. Она составила 1,2 километра, тогда как согласно нормативам, «расстояние между остановочными пунктами на линиях пассажирского транспорта общего пользования должно приниматься в пределах населенных пунктов для автобусов, троллейбусов и трамваев 400 — 600 м, экспрессных автобусов и скоростных трамваев 800 — 1200 м».

Жители также сообщили, что после укладки асфальта некоторые участки вспучились буквально через неделю:

«На устные замечания рабочие сказали, что они будут переукладывать, но в итоге без каких-либо переделок они на эти дорожные трещины просто взяли и нанесли разметки».

По итогам выезда региональное отделение ОНФ в Якутии намерено обратиться в мэрию Якутска с предложением оборудовать хотя бы временные автобусные остановки с тем, чтобы в следующем году исправить недостатки проектирования капитального ремонта улицы Тимирязева.