12.10.2022
11:55
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Якутск

В Якутске дорожники забыли про автобусную остановку?

В адрес активистов ОНФ в Якутии поступило обращение от жителей Залога, которые возмущены тем, что после капитального ремонта улицы Тимирязева они остались без автобусной остановки.

«В районе Тимирязева-Байкалова в основном частный сектор и двухэтажные деревянные дома, много детей, стариков, для которых автобус — это единственный способ передвижения, — рассказывает житель Залога Игорь. — Недавно в автобусах появилось объявление, что с 7 октября водители перестанут останавливаться на этой остановке. По проекту она не предусмотрена».

Активисты ОНФ в Якутии выехали на осмотр местности. Для наглядности была произведена фиксация расстояния между автобусными остановками «3 школа» и остановка Матросова. Она составила 1,2 километра, тогда как согласно нормативам, «расстояние между остановочными пунктами на линиях пассажирского транспорта общего пользования должно приниматься в пределах населенных пунктов для автобусов, троллейбусов и трамваев 400 — 600 м, экспрессных автобусов и скоростных трамваев 800 — 1200 м».

Жители также сообщили, что после укладки асфальта некоторые участки вспучились буквально через неделю:

«На устные замечания рабочие сказали, что они будут переукладывать, но в итоге без каких-либо переделок они на эти дорожные трещины просто взяли и нанесли разметки».

По итогам выезда региональное отделение ОНФ в Якутии намерено обратиться в мэрию Якутска с предложением оборудовать хотя бы временные автобусные остановки с тем, чтобы в следующем году исправить недостатки проектирования капитального ремонта улицы Тимирязева.

— Чем руководствовались проектировщики, и кто согласовывал такие проекты, что по факту люди остались без автобусной остановки? Учитывая наши суровые климатические условия, есть риск, что в – 50 градусов человек просто не сможет дойти до остановки. Расстояние 1,2 километра допустимо для скоростных трамваев, а их у нас нет. Надеемся, что удастся решить вопрос в пользу людей, — сообщил сопредседатель регионального отделения ОНФ в Якутии Алексей ЛАПТЕВ.    

Фото: Пресс-служба регионального отделения ОНФ в Якутии.
Источник: Пресс-служба регионального отделения ОНФ в Якутии.

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