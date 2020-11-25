25.11.2020
14:24
92

Якутск

В Якутске дом с обрушенным потолком, наконец, признали аварийным

Прокуратура Якутска провела проверку по обрушению потолка в жилом доме 38 по ул. Кальвица.

Как сообщает ведомство, дом является деревянным, 1959 года постройки. При этом при наличии оснований жилой дом в установленном законом порядке аварийным и подлежащим сносу не признан.

В ходе внеплановой выездной проверки проведенной региональным Управлением государственного строительного и жилищного надзора выявлена общая деформация здания, просадка несущих конструкций, компрессионное смещение стен, гниение нижних венцов, неисправное состояние дверей и окон. Чердачные перекрытия в подъездах дома имеют видимые прогибы, указывающие на снижение их прочности и устойчивости, что представляет угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей и т.д.

По фактам выявленных нарушений прокуратура города внесла в адрес генерального директора ООО УК «Юнион» представление, а также инициировала возбуждение в отношении управляющей компании административного производства по ст. 7.22 КоАП РФ.

29 октября распоряжением главы Окружной администрации ГО «город Якутск» многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу. В доме проведены предварительные аварийно-восстановительные работы по укреплению чердачного перекрытия, проводятся конкурсные процедуры для заключения договора на проведение ремонтных работ.

Восстановление прав граждан, проживающих в данном жилом доме, находится на контроле прокуратуры.

Фото: Якутск.рф
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх