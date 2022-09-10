В Якутске до сих пор устраняют отключения электричества после урагана

Горожане высказывают недовольство работой энергетиков из-за многочисленных фактов отключения электроснабжения, сообщает тгк Yakutsk News. Как сообщают жители столицы, страдают абсолютно все категории населения. Некоторые жители информируют об отсутствии света вторые сутки.

Энергетики Центрального РЭС в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение потребителей, прерванное порывистым ветром, сообщает тгк Якутскэнерго новости. В ночь на 10 сентября работы вели 7 бригад энергетиков в составе 31 человек. Работы проводились в районе Залога, Сергеляхского шоссе 4 км, Белого озера, Мерзлотки, речпорта, ГРЭС, Птицефабрики, улиц К. Цеткин, Пекарского, Луговая, Таежная, Хатын-Юряхского шоссе в г. Якутске, п. Марха, с. Пригородное, с. Маган. Работы будут продолжаться до полного восстановления.

С заявками следует обращаться в тгк «Якутскэнерго_Чат», который сейчас завален множеством заявок якутян. Вся работа ведется в порядке живой очереди. Заявки принимаются круглосуточно. В сообщении необходимо указать адрес и контактный номер телефона.