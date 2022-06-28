28.06.2022
18:06
104

Якутск

В Якутске до конца года введут пристрой к школе № 5

Глава города Якутска Евгений Григорьев 28 июня проинспектировал ход строительных работ дополнительного здания на 274 места к школе № 5 им. Н. О. Кривошапкина.

Пристрой к школе возводится в рамках партнерства с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Строительно-монтажные работы начались в I квартале 2022 года. Объект будет сдан и введен в эксплуатацию в конце 2022 года.

Как отметил Евгений Григорьев, работы идут по плану, отставаний от графика нет.

«Мы планируем продолжить совместную работу с ВЭБ.РФ по строительству объектов образования. На будущий год запланировали пристрои к 26-й и 29-й школам, а также школу на 990 мест в районе ДСК на улице Воинской», — сказал глава города.  

Подрядной организацией пристроя к школе № 5 выступает ООО СК «Сэттэ». 

Отметим, в городе Якутске в 2022 году построят 3 пристроя, всего 720 дополнительных школьных мест. Все работы ведутся в рамках партнерства с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.  

Фото: Пресс-службы Окружной администрации г. Якутска
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх