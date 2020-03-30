В Якутске дежурный детсад могут перевести на круглосуточный режим работы

Еженедельные планерные совещания в мэрии Якутска проводятся в режиме видеоконференции. 30 марта глава города Сардана АВКСЕНТЬЕВА заслушала информацию основных структурных подразделений по обеспечению жизнедеятельности городского хозяйства и дала ряд поручений.

Заместитель главы города по социальным вопросам Наталья СТЕПАНОВА проинформировала о работе дежурного детского сада.

По состоянию на утро 30 марта в дежурный детский сад «Искорка» принято 24 ребенка работников сферы здравоохранения и правоохранительных органов, некоторых других служб, занятых в мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Якутске.

Организована работа двух групп, с 2 до 4 лет, и с 5 до 7 лет. Властями города также рассматривается вопрос о переводе, в случае необходимости, дежурного детского сада на круглосуточный режим работы.

Заслушав информацию, Сардана Владимировна поручила уделить особое внимание дезинфекционным и санитарным мероприятиям в дежурном детском саду, осуществлять тщательный входной контроль детей и персонала в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

«Те, кто сегодня на переднем крае борьбы с коронавирусом, должны быть уверены, что их дети в полной безопасности и под надежным присмотром», — резюмировала Авксентьева.

Напомним, все муниципальные и частные детские сады приостановили работу с 28 марта по 5 апреля, наступившая неделя указом президента России Владимира ПУТИНА объявлена нерабочей.