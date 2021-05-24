В Якутске девятиклассники сдают ОГЭ

Сегодня, 24 мая, начинается основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов, который продлится до 2 июля.

По информации Управления образования г. Якутска, в столице Основной государственный экзамен (ОГЭ) сдадут 3 892 выпускника. Основной период ОГЭ и ГВЭ-9 пройдет с 24 мая по 2 июля, будет задействовано 36 пунктов проведения экзаменов. В этом году открыты новые пункты на базе МОБУ СОШ № 13 и Тулагинской СОШ. Пункт при СОШ № 38 закрылся из-за капитального ремонта на один год.

В соответствии с Порядком проведения ГИА все аудитории оборудуются офлайн-видеонаблюдением. Во всех ППЭ будет использована технология «Печать контрольных измерительных материалов (КИМ) в штабе». По санитарным нормам экзамен в аудитории сдают по 8 человек.

Экзамены разделены на два дня: 24 и 25 мая — русский язык, 27 и 28 мая — математика. Резервный срок: 8 июня – русский язык, 16 июня – математика. Дополнительные резервные сроки: 30 июня – русский язык, 2 июля – математика. Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период, предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения экзамена.

Проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору в 2020/2021 учебном году было отменено, вместо этих экзаменов для девятиклассников проведены контрольные работы. Результаты этих контрольных не будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды контрольную работу сдают по желанию.