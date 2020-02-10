В Якутске девушка ушла из дома, поругавшись с родными

Розыск без вести пропавших лиц – одно из главных направлений деятельности полиции. По каждому заявлению о пропаже человека отрабатываются десятки версий произошедшего, затрачиваются немалые силы и средства. Сигнал о пропавшем человеке, особенно о несовершеннолетнем, расценивается как чрезвычайное положение.

В большинстве случаев местонахождение разыскиваемых устанавливается. Нередко причиной самовольного ухода людей являются ведение праздного образа жизни, злоупотребление спиртными напитками, легкомыслие и эгоизм. В редких случаях граждане покидают свои семьи вследствие болезней, несчастных случаев и преступлений.

Сотрудниками полиции были установлены местонахождения 3 граждан, одна из которых несовершеннолетняя.

Так, в Якутске ушла из дома и не давала о себе знать 17-летняя девушка. Номер мобильного телефона был отключен. В дежурную часть обратились родители подростка. Без вести пропавшая была разыскана через неделю. Оказалось, девушка все это время находилась у своих друзей. Как стало известно, девушка перед пропажей сильно поругалась с родителями.

По такой же причине ушла из дома 36-летняя жительница столицы Якутии. Поругавшись с супругом, женщина исчезла. Выяснилось, что без вести пропавшая находилась у своей подруги.

Заставил поволноваться своих родных и 22-летний житель Якутска. В дежурную часть обратился дедушка. Через 2 недели местонахождение внука было установлено. Оказалось, что пропавший молодой человек злоупотребляет алкоголем.

Уважаемые граждане, берегите себя и своих родных. Сообщайте о своем местонахождении родственникам. Помните – вас ждут дома.