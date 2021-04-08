В Якутске девушка позарилась на чужие инструменты

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о краже.

Потерпевший пояснил, что неизвестный проник в его гараж, расположенный во дворе многоквартирного дома, и похитил инструменты. Сумма материального ущерба составила около 30 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая — 22-летняя жительница г. Якутска.

Установлено, что ранее подозреваемая проживала в том же районе, что и потерпевший, и видела, что в его гараже находятся инструменты. Ночью она, взломав дверь гаража, проникла внутрь и похитила оттуда сварочный аппарат, болгарку, компрессор и гайковерт. Часть похищенного женщина сдала в ломбард, остальное — в прокат инструментов. Вырученные денежные средства потратила на покупку спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.