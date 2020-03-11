В Якутске девушка «обновила» шубку в ночном клубе

В дежурную часть полиции отдела №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась женщина с заявлением о краже норковой шубы стоимостью 180 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что к совершению хищения причастна 19-летняя девушка. При обыске по месту жительства подозреваемой похищенная шуба была обнаружена и изъята.

Установлено, что потерпевшая оставила свою шубу в гардеробе развлекательного заведения, где отдыхала в тот вечер с друзьями. Подозреваемая тоже отдала свою шубу в гардероб, однако потеряла бирку, поэтому ей разрешили пройти к вешалкам, и она забрала чужую верхнюю одежду. Дома она обнаружила, что по ошибке взяла чужую шубу, но, поняв, что она лучше и новее, решила оставить её себе.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.