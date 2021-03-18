В Якутске девочка упала под колеса автобуса

17 марта около 14 часов дня 34-летний водитель маршрутного автобуса марки «ПАЗ-32054» на автобусной остановке по ул.Лермонтова 117 «А» совершил наезд на несовершеннолетнюю пассажирку.

Предварительно установлено, что водитель при высадке пассажиров не убедился в безопасности выхода и посадки пассажира из салона автобуса, закрыл двери и начал движение транспорта, при этом у 13-летней школьницы зажало сумку. Девочка поскользнулась и упала под колеса автобуса.

В результате ДТП несовершеннолетняя доставлена бригадой скорой медицинской помощи в больницу, где после осмотра врачами ей диагностированы различные травмы.

В ходе проверки установлено, что стаж вождения у водителя автобуса составляет 16 лет, согласно медицинскому освидетельствованию состояние опьянения у мужчины не установлено. В настоящее время проводится административное расследование.