В Якутске девочка подписалась в Телеграме на известного блогера, а ее жестоко обманули…

В отдел полиции Якутска обратилась местная жительница с сообщением о том, что аферисты похитили у нее более 130 тысяч рублей. Потерпевшая пояснила, что её 9-летняя дочь в «Telegram» (18+) подписалась на канал известного российского блогера, сообщает пресс-служба МВД РФ по Якутии.

Там девочка обнаружила сообщение о том, что за подписку полагается денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Она написала менеджеру канала и отправила скриншот с доказательством подписки. В свою очередь лжеменеджер попросила отправить данные банковской карты для перечисления денежных средств. Воспользовавшись тем, что родители спят, девочка взяла их банковскую карту и сообщила запрашиваемые данные, а также смс-коды, пришедшие на телефон. Таким образом, мошенниками были списаны с банковского счёта более 130 тысяч рублей.

При поступлении сомнительных телефонных звонков, необходимо немедленно прекратить разговор и позвонить по номеру «102» или «112».