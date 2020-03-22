В Якутске детсады посещают только 26% воспитанников

В Якутске проверили детские сады на соблюдение профилактических санитарных мер

На текущей неделе сотрудники Управления образования города Якутска проверили 23 дошкольных образовательные учреждения на соблюдение профилактических мер и рекомендаций Роспотребнадзора в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщил начальник Управления образования Алексей Семенов, итоги проверки показали, что детские сады в полной мере оснащены необходимыми средствами дезинфекции, персонал осведомлен о необходимых мерах профилактики. Также на текущей неделе было передано дополнительно 60 комплектов пирометров для дистанционного измерения температуры детей и работников, рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы.



На сегодняшний день детские сады посещают только 26 процентов от общего числа воспитанников. В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой, родители могут отказаться от посещения их ребенком детского сада без взимания родительской платы. Для этого они должны написать заявление о сохранении места за своим ребенком в адрес руководства муниципального детского сада.



Как сообщил начальник Управления образования, в связи с общей низкой посещаемостью детских садов, будет рассмотрен вопрос введения режима дистанционной работы для возрастного педагогического состава. «Данное решение будет принимать только руководство детского сада совместно с родительским комитетом, поскольку в некоторых садах для этого нужно будет объединять группы», — подчеркнул Алексей Семенов.



С 17 марта распоряжением главы ГО «город Якутск» Сарданы Авксентьевой в столице введен режим повышенной готовности, утвержден план действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-19.

На основании протокола санитарно-противоэпидемиологической комиссии городского округа «город Якутск», в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях введен усиленный дезинфекционный режим. Дети и сотрудники с признаками острых респираторных инфекций не допускаются в дошкольные организации. В организованных дошкольных коллективах должен проводиться ежедневный медицинский осмотр детей и персонала.