В Якутске дети отравились парами хлора?

12 марта 2021 года в социальной сети распространена информация о том, что после посещения компанией взрослых и детей в праздничный день 8 марта сауны в городе Якутске несколько детей почувствовали недомогание – слабость, кашель, доходящий до рвоты.

По распространенной информации, у двух детей была зафиксирована рвота, отсутствие аппетита, слабость.

Вызванные медицинские работники констатировали отравление парами хлора.

По данному факту следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) организовано проведение процессуальной проверки.

Следователи установят степень достоверности данной информации, при ее подтверждении будет дана оценка тяжести состояния детей. Кроме того, следователям предстоит выяснить степень качества услуг, предоставляемых заведением, и наличие либо отсутствие угрозы для жизни и здоровья горожан.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. Ход проверки взят на контроль и.о. руководителя следственного управления.