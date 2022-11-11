В Якутске деньги «зарывают» под снег?

В адрес Народного Фронта в Якутии продолжают поступать жалобы от жителей домов, где производятся работы по благоустройству дворовых территорий по федеральной программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». Мы посетили две из них, сообщил сопредседатель Регионального отделения ОНФ по РС(Я) Дмитрий ПАНЬКОВ.



Жители дома, расположенного по ул. Курашова, 27, жалуются на укладку асфальта на неподготовленное основание в грязь и снег, укладку резиновой крошки также на неподготовленное основание в минусовую температуру, наблюдается застой луж, установлены «самопальные» и опасные водоотводные сооружения из арматуры, нарушения при установке бордюрного камня и многое другое. Представитель подрядчика ООО «Основа» твердит одно, что имеется гарантийный срок обязательства и все выявленные недочеты, которые так упорно отрицает эта сторона, будут устранены. Встает вопрос: А почему сразу нельзя сделать все качественно? А куда смотрит Заказчик в лице МКУ «Главстрой», когда принимает промежуточные работы? Хочется отметить, что срок сдачи этой дворовой территории 1 ноября, но работы по благоустройству ведутся и по сей день, когда среднесуточная температура около -22 градусов.



Вторая посещённая нами дворовая территория расположена по ул. Жорницкого, 7/10. Срок сдачи также планировался на 1 ноября. Но, как говорится, что-то пошло не так… Жители этого дома жаловались на укладку искусственного травяного покрытия на неподготовленное основание в снег, а также на привезенное и не закрепленное оборудование для детской площадки. В таком состоянии территория находится уже несколько недель и работы даже не ведутся. Отметим, что детское оборудование выполнено из больших и тяжелых бревен, которые при падении могут нанести серьезные увечья ребенку. А совсем рядом расположена школа… Как видим, и на этой дворовой территории, не смотря на все опасности, Заказчик в лице МКУ «Главстрой» также бездействует.



Мы и дальше будем следить за развитием ситуации. Народный фронт в Республике Саха (Якутия) со своей стороны обратится в органы Прокуратуры, чтобы они провели проверки в отношении как самих Подрядчиков, так и МКУ «Главстрой», их действий (бездействий).

Минвостокразвития России обратите внимание как зарывают деньги под снег!



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