В Якутске демонтирован неправомерно размещенный киоск

13 октября, в Якутске демонтировали и вывезли неправомерно размещенный крупногабаритный объект по ул. Орджоникидзе, 46/1 – киоск «Фрукты-овощи». Как сообщили в Управлении Октябрьского округа, киоск был размещён самовольно, без согласия Окружной администрации и без заключения договора аренды.

Самовольный объект демонтировали и вывезли работники МУП «Жилкомсервис» с помощью экскаватора и автомашины «КАМАЗ».

«Работы проводились с 9 до 10 утра. Владелец не сопротивлялся, оперативно собрал вещи и покинул киоск. Вывоз и демонтаж объекта осуществлен на основании уведомления Октябрьского округа от 12 октября 2021 года о перемещении крупногабаритного объекта», — сказал муниципального предприятия Дмитрий Аммосов.

Киоск «Фрукты-овощи» перемещен на штрафстоянку МУП «Жилкомсервис» на основании Постановления №339 Окружной администрации г. Якутска от 7 октября 2021 года.

«Ранее владельцу нестационарного торгового объекта по ул. Орджоникидзе, 46/1, было направлено два уведомления и требование о демонтаже крупногабаритного объекта», — подчеркнул специалист по торговле Управления Октябрьского округа Герман Григорьев.

В Октябрьском округе перемещено на штрафстоянку 6 объектов. До конца этого года в округе планируют демонтировать еще 4 крупногабаритных самовольных объекта. Это киоски на ул. Петровского 21/2, Кулаковского 42А, Вилюйский тракт 3 км., Октябрьская 16.

В целом, в Автодорожном округе должны демонтировать и вывезти 33 неправомерно размещенных крупногабаритных объекта, в Гагаринском округе — 1, в Октябрьском округе — 46, в Строительном округе — 15.

Отметим, МУП «Жилкомсервис» г. Якутска осуществляет перемещение, организовывает хранение и выдачу крупногабаритных объектов владельцам в соответствии с требованиями Положения о порядке обращения с неправомерно размещенными крупногабаритными объектами на территории города Якутска, утвержденного постановлением Окружной администрации города Якутска от 04 апреля 2011 года № 74п.