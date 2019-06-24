В Якутске демонтировали крыльцо Ил Тумэна

В Якутске начались работы по демонтажу крыльца здания государственного собрания Ил Тумэн.

«Предыдущее крыльцо было признано аварийным, оно просто ходило ходуном и мешало проходить пешеходам и мамам с колясками. В сентябре закончится капитальный ремонт крыльца, и эти моменты там будут учтены, пешеходная зона будет значительно расширена», — отметил руководитель аппарата парламента Андрей Антонен.

Аукционы по выполнению работ по ремонту крыльца парламента были проведены в этом и прошлом годах, аукцион по разработке проектно-сметной документации — три года назад. Их общая стоимость составила около 5 млн рублей.