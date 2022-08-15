В Якутске дан старт застройке сектора «С» микрорайона «Звездный»

15 августа в городе Якутске дан старт застройке сектора «С» микрорайона «Звездный». В торжественной церемонии установки сваи многоквартирного дома приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько, первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков.

«Это очень важное для города и всей республики мероприятие. Каждый раз старт нового строительства — это очень важный и ответственный момент. Уверен, что все задуманное получится реализовать в те сроки, которые вы поставили. Самое главное, чтобы люди по достоинству оценили все то, что вы сделали», — сказал Алексей Ересько.

Напомним, что проект комплексной застройки микрорайона «Звездный» квартала «Воинская часть» городе Якутске является самой крупной строительной площадкой в Якутии. Всего до 2027 года будет построено 30 многоквартирных и 36 сблокированных домов. Сегодня ведется строительство 7 многоквартирных жилых домов, которые будут сданы к концу этого года. Квартиры в них получат более 2 тысяч человек, в том числе будет переселено порядка 1,9 тысяч людей, проживающих в аварийном жилом фонде.

«Сегодня мы присутствуем на установке первой сваи нового сектора — сектора «С» квартала «Звездный», строительство которого ведет Республиканское ипотечное агентство. Благодаря мерам поддержки, принятым на федеральном уровне, у нас появилась возможность наращивать темпы строительства, реализовывать грандиозные проекты. Общее количество квадратных метров, которые будут построены в микрорайоне составляет более четверти миллиона квадратных метров. Желаю, чтобы строители завершили работы качественно и в срок. Мы видим, что РИА поднимает строительство на качественно и технологически новый уровень, строит комфортное современное и доступное для наших граждан жилье», — подчеркнул Кирилл Бычков.

В квартале появятся два дошкольных образовательных учреждения, общей вместительностью до 690 детей и две школы на 1980 учеников. Будет сдана поликлиника на 600 посещений в смену. Спортом можно будет заниматься на крытом катке с многофункциональным спортивным залом. В проекте застройки запланированы магазины, супермаркеты, коммерческая недвижимость.