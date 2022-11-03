В Якутске дан официальный старт зимнему отопительному сезону

3 ноября глава города Якутска Евгений Григорьев и генеральный директор акционерного общества «Теплоэнергия» Михаил Воробьев в торжественной обстановке открыли «задвижку» отопительного зимнего сезона 2022-2023 годов.

Глава Якутска Евгений Григорьев сообщил, что все подготовительные мероприятия зимнего отопительного сезона пройдены, в подтверждение получен паспорт готовности столицы республики к предстоящей зиме.

«Ваша самоотверженная, бесперебойная работа станет залогом отсутствия аварийных ситуаций в предстоящем отопительном сезоне. Вы не просто обеспечиваете безопасность и стабильность наших горожан, но и трудитесь на самых сложных и ответственных участках, которых нет нигде в мире. Поэтому вы своим трудом заслуженно снискали уважение», — подчеркнул в поздравлении Евгений Григорьев.

Заместитель главы по вопросам городского хозяйства Егор Кардашевский в поздравительной речи обратил особое внимание на работу АО «Теплоэнергия», направленную на обеспечение надежности систем теплоснабжения.

«Благодаря усердному труду каждого работника, мы достигаем поставленных задач, выполняем работы качественно и в срок», — подчеркнул Егор Кардашевский.

Генеральный директор АО «Теплоэнергия» Михаил Воробьев отметил, что предприятие, как и в прошлые годы, не снижает темпы подготовки к отопительному сезону.

«В этом году мы сделали большой упор на сети горячего водоснабжения, заменили порядка 12 километров сетей на новые, современные трубы. Так, что в текущем отопительном сезоне проблем с поставкой горячей воды станет значительно меньше», — заверил генеральный директор.

В этот торжественный день чествовали отличившихся работников АО «Теплоэнергия». Отметим, предприятие в этом году отметило 55-летний юбилей. Также с началом отопительного сезона и с юбилеем предприятия поздравил Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Глава города Евгений Григорьев вручил юбилейный знак «390-летие со дня основания города Якутска» за личный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» генеральному директору АО «Теплоэнергия» Михаилу Воробьеву, машинисту (оператору) водогрейных котлов энергорайона «Автодорожный» Наталье Хороших, слесарю-ремонтнику энергорайона «Мархинский» Станиславу Винокурову, машинисту (оператору) водогрейных котлов энергорайона «Октябрьский» Людмиле Ятманкиной, начальнику производственно-технического отдела Лидии Московой.

Также работники предприятия отмечены Благодарственными письмами, Почетными грамотами Окружной администрации города Якутска, Якутской городской Думы, Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) и акционерного общества «Теплоэнергия».