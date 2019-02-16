В Якутске дан официальный старт Году добрососедства

Год добрососедства в Якутске должен придать новый импульс улучшениям во всех сферах жизни, способствовать широкому вовлечению общественности в решение вопросов развития муниципалитета, усилению общественного контроля и сотрудничества горожан. Об этом глава города Сардана Авксентьева объявила сегодня, 15 февраля на торжественном собрании общественности, посвященном официальному старту Года.

«На протяжении многих десятилетий в Якутске мирно живут более 100 разных национальностей. Именно этим и славится наш город. Надеюсь, что совместными усилиями, в этом году отношения друг к другу, к городу, дому станет только лучше. Мы все должны понимать друг друга и помогать тем, кто действительно нуждается в помощи. В первую очередь, это пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья, и конечно же, дети. Хочется, чтобы в нашем городе витала атмосфера дружбы, взаимопонимания и человечности», — сказала Сардана Авксентьева.

Глава представила городской общественности основные цели, направления и мероприятия Года добрососедства. Среди них определены три основных принципа – уважение взаимных интересов, общая заинтересованность и участие в решения проблем и реализации совместных проектов развития.

Далее в своем выступлении Сардана Владимировна рассказала об основных целях Года добрососедства. Это повышение вовлеченности горожан в решение вопросов развития городского хозяйства и инфраструктуры, формирование позитивного отношения горожан к городу, бережного отношения к общедомовому и муниципальному имуществу, развитие социальной инфраструктуры пригородных территорий, улучшение комфорта жизни горожан в микрорайонах, совершенствование и повышение роли института общественного контроля.

Кроме того, в центре внимания будут поддержка социально ориентированных общественных организаций, поддержка благотворительной активности жителей города для помощи социально незащищенным гражданам, совершенствование взаимодействия органов муниципальной власти с населением посредством социальных сетей для ускорения решения проблемных вопросов, объединение усилий национально-культурных обществ Якутска, развитие массовой физической культуры и спорта, поддержка молодежных организаций и движений, укрепление взаимовыгодного сотрудничества с соседними муниципальными образованиями.

Также мэр ознакомила присутствующих с мероприятиями, которые планируются реализовать в рамках Года добрососедства. При это глава подчеркнула, что в плане учтены предложения общественных организаций и жителей города. На их основе сформулированы семь основных направлений. Это «Комфорт и безопасность» – благоустройство территорий и жилищно-коммунального хозяйства, «Цифровое будущее сегодня» – развитие цифровой экономики, «Якутск – наш общий дом» – укрепление национально-культурных отношений, «Окраины становятся ближе» – развитие пригородных сел, поселков и микрорайонов, «Дружба сокращает расстояния» – расширение и укрепление межмуниципального сотрудничества, «Помощь придет» – социальная сфера, «Энергию общества – на благо города» – поддержка общественной активности граждан.

В сфере благоустройства территорий и жилищно-коммунального хозяйства будет проведен конкурс на выявление лучшей управляющей компании. «Управляющие компании, которые справляются со своей работой на отлично нужно обязательно поощрять», — сказала Сардана Авксентьева.

По-новому будет организован традиционный конкурс «Лучший двор». Кроме того, в рамках реализации проекта «Умный город» разрабатывается городское приложение «Я – горожанин». «Это приложение облегчит прямую связь каждого горожанина с Окружной администрацией», — прокомментировала глава города.

В сфере укрепления национально-культурных отношений возрожден конкурс «Якутянин года». Весной будет проведен фестиваль общин и землячеств «Добрые соседи», также планируется отметить «День народного мастера». Кроме этого, по инициативе актива Центрального округа пройдет «День добрых соседей».

В целях развития пригородных сел, поселков и микрорайонов будут проведены мастер-классы, тематические семинары между управами пригородных администраций по поддержке местных инициатив. По предложению Якутской городской Думы будет организован специальный день – День пригородов.

В этом году возрождается фестиваль СМИ «Молодая пресса». В мае будет организован форум молодежи среди округов и пригородов, а в марте пройдет ежегодная деловая игра «Молодежь – энергия развития».

В социальной сфере будет оказана поддержка общественным организациям, которые ведут социальную работу на территории города. В их число входят неравнодушные горожане, организаторы благотворительных проектов. В течение года будет проводиться акция «Надежный сосед».

Летом в городе пройдет масштабная спартакиада среди детских дворовых команд. Планируется расширить перечень спортивной дисциплины и вовлечь в соревнования, как можно больше детей и их родителей.

Еще одним знаменательным событием в этот день стала презентация медалей возрожденной общественной премии «Якутянин года – 2018. Якутск». Медали изготовлены ювелирной компанией «Киэргэ».