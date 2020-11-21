В Якутске чуть не сгорел 2-хэтажный жилой дом

20 ноября 2020 г. в 13.15 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной кладовке на ул. Рыдзинского в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения, через четыре минуты, кладовка горела по всей площади. В результате пожара кладовка повреждена огнем по всей площади, которая составила 20 кв.м. Спасен рядом 2-хэтажный жилой дом. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновник и ущерб устанавливается.

20 ноября 2020 г. в 20.12 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частного гаража на ул.Кедровая в мкрн.Солнечная Алданского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через семь минут, горел граж открытым огнем. В результате пожара кладовка повреждена стена и кровля на общей площади 30 кв.м. Спасены 2 гаража, 2 ед. техники, 5 автомобилей. Причина виновник и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!