В Якутске чествовали юбиляра — легенду якутского танца

16 марта на главной сцене республики – в Государственном театре оперы и балета состоялся показ исторического вокально-хореографического спектакля «На краю Ойкумены», посвящённый к 75-летию со дня рождения, 55-летию творческой деятельности основоположника Государственного ансамбля танца Якутии и Национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола, народного артиста Якутии, заслуженного деятеля искусств России, лауреата Государственной премии им. П.А.Ойунского, лауреата премии «Душа танца» в номинации «Звезда народного танца» журнала «Балет» Геннадия Семёновича Баишева.

Атмосфера большого праздника ощущалась уже у входа в театр. На спектакль пришли руководители министерства культуры, представители администрации МО «Намский улус», известные деятели культуры и искусств, преподаватели со своими ансамблями, ветераны Государственного ансамбля танца Якутии и Национального театра танца, пенсионеры и студенческая молодежь, видные журналисты и представители интеллигенции, земляки и друзья, поклонники творчества юбиляра.

В фойе первого этажа была установлена совместная с Национальной библиотекой содержательная книжная и фото выставка, рассказывающая о вехах творческого пути Геннадия Семеновича. Были представлены редкие фотографии из архива театра, афиши, программки, буклеты, брошюры.

Как только в зрительном зале прозвучали фанфары, на сцену вышли директор Александр Алексеев, художественный руководитель Светлана Бессонова и автор музыки спектакля «На краю Ойкумены» Афанасий Томский. В своих речах они отметили выдающийся вклад Геннадия Семеновича в создании профессионального хореографического коллектива, популяризации танцевальной культуры народов Якутии, в сочинении танцевальных номеров и самобытных спектаклей на основе фольклора, выразили зрителям огромную благодарность за любовь и интерес к творчеству юбиляра.

К глубокому сожалению, Геннадий Семенович из-за ограничительных мер не смог присутствовать на собственном празднике. Но несмотря на это, полный зал благодарных зрителей продолжительными аплодисментами выразили свою любовь и признание Геннадию Семеновичу.

К юбилею Геннадий Семенович из всех своих работ выбрал для показа спектакль «На краю Ойкумены» о первопроходцах-поморах, прибывших на кочах с Новгородчины. В основу сюжета легло событие о том, что «в конце XVII века, спасаясь от тяжелой государственной ратной службы, жители Новгородчины двинулись на восток по морю на кочах, достигли Индигирки, поселились на Нижней Индигирке и назвали свое поселение Русским Устьем…

Здесь новые поселенцы, переженились, по их выражению, на «прекрасных юкагирках», пустили глубокие корни в ледяную землю, разучились пахать и сеять, зато стали отменными рыбаками и охотниками…

Восприняв от соседей все необходимое для жизни и ведения хозяйства в условиях Арктики, они не утратили своего национального самосознания. В наши дни только здесь можно было слышать древние русские песни, сказки, обряды, давно забытые в других местах России…

Современные русскоустьинцы по-сыновьи любят родные места: и студеную кормилицу Индигирку, и Тундру-матушку, и щедро разбросанные по ней рыбные озера. Их тяга к новой жизни удивительно сочетается с желанием жить и работать на своей неласковой, но родной земле…» (Алексей Чикачёв).

Создатели спектакля режиссер, хореограф Геннадий Баишев, автор музыки Афанасий Томский, художник Марьяна Оконешникова, дирижер Николай Петров, хормейстер Надежда Теплоухова по сценарию Алексея Чикачева поведали про жизнь русскоустьинцев, о светлой любви Федора и Уяньди, конфликте Ёрче с шаманом Албаем и его сыном Чачасом, крещении Уяньди, веселой свадьбе новобрачных.

Спектакль прошел на одном дыхании, с большим подъемом, хорошей отдачей. После каждой картины — шквал аплодисментов. Состоялись и премьерные выступления артистов. Роль русского паренька Фёдора исполнил молодой танцовщик Николай Павлов. Его танец сильный, уверенный, с задором и наполнен энергией. Прекрасную юкагирскую девушку Уяньдю станцевала прима балета Виолетта Ноговицына. Её танец завораживает мягкостью, удивительной пластикой, певучими руками, легкими оленьими прыжками. Она как сама северная природа естественна, открыта. Мужественно отказывается от напасти черного шамана Албая и притязаний его сына Чачаса. Любовь Уяньди светла, как заря. Образ бабушки Ёрче, воспитавшую сирот Уяньдю и Омукана, создала артистка балета Валентина Аммосова. У Ёрче крепкий стержень, она непреклонная, жизнестойкая, не боится трудностей и уверенно идет на конфликт с Албаем. В конце добивается победы над Албаем, и единственную внучку выдает за Фёдора. Танец Албая состоит в основном из низких согнутых корпусом поз, широкими мазками диктаторски двигается по сцене, демонстрируя свое превосходство. Танец Тысяцкого атамана в исполнении артиста балета Сергея Алексеева очень удачен. Как говорится, репетиторы с многолетним опытом Людмила Антипина, Юрий Федоров и Долаана Федотова попали в точку в выборе исполнителя. Каждый выход Атамана – командующий, мужественный, победоносный. Великолепно раскрыл образ Священника народный артист Якутии Дмитрий Артемьев. В этом спектакле он еще участвует в первой сцене, запевая эвенский танец «Сээдьэ». Образ Омуканчика по-своему трактовал Владислав Попов, его танец местами спокойный, местами решительный, местами смешной. Хороша Агафья в исполнении Изабеллы Егоровой – первая плясунья и певунья, «зажигалочка» в третьей картине. Молодцы и Женихи Уяньди – Капитон Ильин, Семен Дьяконов, Эдуард Жирков – прыгучие, легкие, артистичные, готовые побороться за свои чувства. Спектаклю придает настоящий дух русскоустьинцев ансамбль «Розовая чайка» общественной организации «Русскоустьинцы» — руководитель Надежда Дробышева, исполнители Альбина Ден-Син-Ян, Светлана Гусева, Вениамин Чикачев, Иван Рожин, а также Алиса Долгунова, Мариам Шамаева, Саргылана Никифорова, Елизавета Макарова, Александр Карманов.

Весь танцевальный состав вызвал восторг и восхищение зрителей. Артисты представили в массовых танцах темп, северную пластику, задор, виртуозную технику, широту души, яркую актерскую игру.

Оркестр театра, управляемый маэстро Николаем Петровым, как всегда, был на высоте. Один из зрителей восторженно сказал: «Оо, я думал, что 100 человек играет в оркестре!». Всему артистическому персоналу по душе этот спектакль – он исторический, этнографический, народный, жизнерадостный, яркий, живой, с танцами и песнями, частушками и прибаутками. Участие ансамбля «Розовая чайка» украшает и дарит дух былых времен, слова, говор, песни — все сохранилось в первозданном виде. Спектакль завершается веселой свадьбой главных героев – счастливым знаменательным днем. А народ веселится, гуляет, пирует…

Большой подарок – видеофильм «Легенда якутского танца – Геннадий Баишев» преподнес Геннадию Семеновичу родной коллектив. Создатели Светлана Бессонова, Герман Сокольников, Вера Черноградская поведали творческий путь Геннадия Семеновича с большой любовью и благодарностью.

Отдельно хочется отметить словами благодарности Игоря Алексеевича Чикачёва – сына Алексея Гавриловича Чикачёва, который находясь в г. Москва, любезно преподнес подарок – 100 книг «У льдов на краю Ойкумены» зрителям. Также выражаем благодарность Ларисе Иннокентьевне Кычкиной и Виктории Викторовне Ильиной (Национальная библиотека) за совместную работу, профессионализм, добрые помыслы.

В адрес юбиляра поступили поздравления от главы Республики Саха (Якутия) А.С.Николаева, министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Ю.С.Куприянова, главного редактора журнала «Балет» В.И.Уральской, Главы МО «Намский улус» Ю.С.Слепцова, директора Якутской балетной школы им. А. и Н.Посельских Д.И.Дмитриевой, Государственного цирка С.В.Расторгуева, Союза театральных деятелей РС(Я) А.А.Аммосова, Рескома профсоюза работников культуры А.И.Самсоновой и многих других. Геннадию Семёновичу через супругу Валерию Андреевну передали слова поздравлений и пожеланий коллеги, земляки, друзья, родственники, почитатели и поклонники. Прошёл славный юбилей – юбилей творца и созидателя Геннадия Семеновича Баишева. С замечательными юбилейными датами, дорогой Геннадий Семенович! Пусть Ваши младшие коллеги достойно чтят и продолжают нести заложенные Вами традиции – любви и увлеченности любимым творчеством, целеустремленности и верности призванию! Пусть наша благодарная память и успехи в работе радуют Вас! Желаем крепкого здоровья, счастья и радости, добра и благополучия Вам и Вашим близким и родным!