В Якутске чествовали профессионалов

Председатель Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ принял участие в торжественном открытии зимнего отопительного сезона и в мероприятии, посвященном Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

«На ваши плечи возложена жизненно важная работа по обеспечению людей теплом, а также оперативному устранению неполадок. Профессионализм и ответственное отношение к делу — основа хорошего настроения жителей, гарантия социальной стабильности и общественного покоя. Выражаем вам благодарность за профессионализм, терпение и готовность в любое время прийти на помощь», — сказал в своей речи председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Он добавил, что на плечах работников АО «Теплоэнергия» лежит большой груз ответственности за создание и поддержание комфортных условий жизни людей, за бесперебойную работу предприятий, больниц, школ, детских садов и наградил сотрудников АО «Теплоэнергия» почетными грамотами и благодарственными письмами Якутской городской Думы.

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На мероприятии, посвященном Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, председатель Якутской городской Думы отметил, что профессия водителя в наши дни одна из самых значимых и востребованных, а также то, что автотранспортный комплекс по праву считается стратегически важной отраслью отечественной экономики, играет огромную роль в укреплении и развитии города Якутска и Республики Саха (Якутия).

За вклад в развитие столицы Республики Саха (Якутия) — города Якутска, высокопрофессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд он наградил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта юбилейными знаками «100 лет Якутской АССР» и «390 лет со дня основания города Якутска».