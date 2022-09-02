В Якутске чествовали победителей и призеров фестиваля «Табыс»

Сегодня в Окружной администрации города Якутска чествовали активных представителей молодежи – победителей и участников республиканского культурно-образовательного фестиваля «Табыс», который прошел в Вилюйске с 14 по 16 июля 2022 года. Фестиваль был посвящен 100-летию образования ЯАССР, Году матери в Республике Саха (Якутия) и Году культурного наследия народов России. В нем приняли участие представители молодежи из муниципальных районов и городских округов, молодежных общественных объединений и организаций.

С приветственным словом к присутствующим обратилась начальник Управления общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска Ирина Атласова. Она поблагодарила всех участников за энтузиазм, инициативность и целеустремленность, проявленные во время фестиваля.

Отметим, в рамках фестиваля «Табыс» прошли ряд конкурсов и соревнований, в том числе республиканский конкурс «Молодая семья Республики Саха (Якутия) – 2022», конкурс молодых модельеров и дизайнеров «Көмүс сүүтүк», военизированная эстафета, в которых представителям команды города Якутска не было равных.

«Именно будучи молодыми мы верим в мечту, идем прямо к намеченной цели и осуществляем ее», — подчеркнула Ирина Атласова.

За активную жизненную позицию победители и участники фестиваля отмечены Благодарственными письмами Окружной администрации города Якутска. Среди них Айталина и Дмитрий Петровы – победители республиканского конкурса «Молодая семья Республики Саха (Якутия) – 2022», Евсей Иванов – победитель республиканского конкурса молодых модельеров и дизайнеров «Көмүс сүүтүк», Евгения Федорова – призер республиканского конкурса работников сферы государственной молодежной политики в республике, Айсен Афанасьев, Илья Залипаев, Айтал Кириллин, Игнат Чомчоев – призеры военизированной эстафеты, Евгений Татаринов – призер соревнований по хапсагаю.

Также благодарственными письмами отмечены работники Управления общественных связей и молодежной политики Дайаана Васильева, Денис Диодоров, Анна Местникова, музыканты, организаторы культурных программ.