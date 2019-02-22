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В Якутске чествовали легендарного газовика-первопроходца

В четверг, 21 февраля, в Управлении газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» по случаю 80-летнего юбилея состоялось чествование одного из основоположников системы ЖКХ и промышленности Якутии, создателя газового хозяйства республики Лазаря Степановича Филиппова. Аксакал выслушал поздравления от имени руководства Общества и ответил на вопросы собравшихся сотрудников компании.

«Лазарь Степанович – уникальный человек. Он является доктором философских наук, профессором. Имеет очень интересный научный труд «Разумная потребность человека», который я бы хотел вам всем посоветовать прочитать. Талантливый спортсмен, он начинал трудовой путь в качестве работника культуры и музыканта. Лазарь Степанович в свое время возглавлял целых три министерства: труда, топливной промышленности, промышленности и геологии. Очень многогранный, он всегда принадлежал своей республике и является примером истинного патриота», — отметил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Иван Макаров в начале встречи, представляя юбиляра коллективу УГРС.

Он подчеркнул, что несмотря на возраст Лазарь Степанович остается очень активным и деятельным человеком: продолжает писать книги, преподает в университете и с удовольствием делится опытом с молодым поколением промышленников.

«Благодаря вашему ударному труду нам сейчас удается динамично развивать газовую отрасль республики. Мы радуемся возможности общения с вами и желаем вам доброго здоровья», — подчеркнул Иван Макаров.

Сам ветеран рассказал о том, как пришел в газовую отрасль в далеком 1965 году. Совет министров Якутской АССР выбрал его директором строящегося газового хозяйства города Якутска, поскольку он являлся единственным, кто обучался по специальности «Газоснабжение населенных пунктов». Пройдя полугодовую преддипломную практику в образцовом газовом хозяйстве Москвы, он, по вступлению в должность, развернул в Якутске активную деятельность.

«К сожалению, по своей любимой газовой специальности я работал только 7 лет. Всё остальное время по заданию руководства я работал в различных отраслях народного хозяйства. Сейчас могу сказать, что немного завидую тем людям, которые всю свою жизнь посвятили любимому делу», — поделился Лазарь Степанович.

Юбиляр отметил, что согласно научным исследованиям, после 70 лет мозг человека уже не такой гибкий, как в молодости. Если делать перерыв в работе, то восстанавливаться он будет с большим трудом. Поэтому Лазарь Степанович поделился своим опытом по сохранению ясности мышления — после выхода на пенсию он занялся наукой. За последние 25 лет он выпустил 22 научные монографии, 7 научно-популярных книг, 4 учебных пособия, 2 методических указателя и свыше 30 научных статей.

Начальник Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» Антон Томский обратил внимание участников торжественного мероприятия на то, как легко профессиональный «технарь» переключился на гуманитарные науки.

«Причем не только стал заниматься наукой, а является профессором философских наук. Это действительно уникально и удивительно», — подчеркнул начальник УГРС.

Поздравили ветерана также начальник Управления кадровой политики АО «Сахатранснефтегаз» Моисей Ефимов, начальник Линейно-производственного управления магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз» Владимир Заровняев, коллеги-ветераны газовой отрасли и действующие сотрудники компании.

Выступающие отметили, что благодарны Лазарю Степановичу Филиппову за труд, энергию и стремление делать жизнь людей лучше. Опыт юбиляра, по словам выступающих, является бесценным для всех газовиков Якутии. Закончилось мероприятие громовыми аплодисментами в адрес легендарного промышленника.

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз», www.aostng.ru
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