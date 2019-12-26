В Якутске чествовали энергетиков

В Якутске в рамках профессионального праздника Дня энергетика, который отмечался по всей стране 22 декабря, отметили лучших представителей профессии. День энергетика — день признания заслуг работников энергетической промышленности в экономическом развитии города, региона и страны, в совершенствовании и поддержании повседневной жизни россиян.

Представителей энергетической отрасли столицы поздравили первый заместитель главы города Максим Трофимов, начальник Департамента энергетики и оперативного контроля Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) Гурианна Арсеньева, заместитель Председателя Якутской городской Думы Анатолий Кырджагасов.

Максим Трофимов подчеркнул важность профессии энергетика и отметил, что предприятия энергетической отрасли уделяют пристальное внимание как модернизации оборудования, внедрению новых технологий, так и развитию индивидуальных компетенций каждого сотрудника.

«Результатом вашей работы является надежное бесперебойное энергоснабжение социальных объектов, школ, детских садов и больниц, объектов связи, транспорта, производственной и предпринимательской деятельности, а также объектов жизнеобеспечения города. Тем самым, достигается устойчивое функционирование и системное развитие городского хозяйства в целом. Спасибо за ваш добросовестный труд», — поблагодарил присутствующих первый заместитель главы города.

«2019 год ознаменовался двумя большими свершениями. Во-первых, в перечень модернизируемых и строящихся тепловых электростанций Дальнего Востока вошла вторая очередь ЯГРЭС-2, во-вторых, произошло присоединение Центрального энергорайона республики к Единой энергетической системе России», — отметила Гурианна Арсеньева.

Анатолий Кырджагасов обратился к энергетикам с поздравительным словом от имени Якутской городской Думы: «Энергетика – самый нужный вид специальности, который согревает и освещает людей, вне зависимости от политического строя. Без энергетики нет будущего, нет развития».

На торжественном заседании за многолетний плодотворный труд и заслуги в области энергетики Республики Саха (Якутия) и города Якутск присутствующим вручили Почетные грамоты Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я), знаки отличия «Почетный энергетик», Почетные грамоты Окружной администрации и благодарственные письма. Были отмечены заслуги сотрудников организаций МУП «Горсвет», ПАО «Якутскэнерго», АО «Водоканал», АО «Сахатранснефтегаз», ГУП «ЖКХ РС(Я)», АО «Теплоэнергия» и других предприятий.