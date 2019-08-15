В Якутске чествовали Егора Борисова

Сегодня в Якутске прошли торжественные мероприятия, посвященные 65-летнему юбилею заместителя председателя Комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егора Афанасьевича Борисова. От имени руководства республики юбиляра поздравил председатель правительства Владимир Солодов.

«Преемственность власти — это фундамент успешного социально-экономического развития Якутии. Все время начиная с нуля, мы никогда не добьемся серьезных результатов. Я призываю всех помнить о преемственности, использовать наработки, которые оставлены нашими мудрыми и, не побоюсь сказать, великими предшественниками. Только на основе созданной ими базы мы сможем достичь долгосрочного и устойчивого развития региона», — подчеркнул премьер-министр.

Егор Борисов, обращаясь к народным депутатам, руководителям министерств и ведомств, общественности, заявил, что считает верной позицию местных властей по продолжению социально направленного курса развития.

«Чтобы добиться серьезных результатов, необходимо помнить о важности связи между поколениями, продолжать традиции и строить новое на фундаменте, заложенном в прошлом», — заявил сенатор.

Также по случаю юбилея Егора Борисова в Якутске открылась экспозиция и фотовыставка, посвященная деятельности политика.