В Якутске черного лебедя пытались поймать на крючок

Черного лебедя пытались поймать на рыболовный крючок на озере Щорса, передает телеканал «Якутия 24».

Как рассказал основатель проекта «Лебединое озеро» Юрий Борисов, утром 6 августа ему сообщили о том, что от рук неизвестных пострадал один из обитателей водоема.

«Черного лебедя, видимо, пытались поймать на крючок. Его клюв был весь обмотан леской, крючка на ней мы не обнаружили. Свозили птицу на рентген, в желудке и пищеводе инородного предмета не нашли», — сообщил он.

По его словам, у лебедя сильный стресс, так как после нападения ему еще и пришлось с самого утра находиться в клетке.

«Сейчас мы его выпустим обратно в озеро, посмотрим, сможет ли он нормально питаться. Где-то держать его отдельно невозможно, так как на озере самка лебедя высиживает яйца. Они парные птицы», — пояснил Борисов.

Основатель «Лебединого озера» отметил, что только за текущий летний сезон на водоеме от рук хулиганов погибли четыре утки. На месте недостаточно видеокамер, нет охраны, так как на это не хватает средств.