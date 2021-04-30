В Якутске частного пилота заставили раскошелиться

Он совершил сразу несколько нарушений законодательства о безопасности полетов.

Якутской транспортной прокуратурой проведена проверка по факту нарушения законодательства о безопасности полетов при выполнении в феврале и марте 2021 года полетов на воздушном судне «Maule M-7-235» RA-1838G.

Установлено, что пилотирование самолетом осуществлялось жителем города Якутска без подачи плана на использование воздушного пространства и без разрешения органов аэронавигации на использование воздушного пространства, а также в отсутствии пилотского свидетельства и без прохождения обучения.

В связи с выявленными нарушениями транспортной прокуратурой в отношении мужчины возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.11.4 КоАП РФ (нарушение пользователем воздушного пространства федеральных правил использования воздушного пространства), ч.4 ст.11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им), ч.6 ст.11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном, на котором отсутствует судовая и полетная документация, предусмотренная законодательством Российской Федерации).

По результатам рассмотрения административных материалов постановлениями Управления государственного авиационного надзора НОТБ ДФО Ространснадзора правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 109 тыс. рублей.