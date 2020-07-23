В Якутске бывший работник предприятия украл домкрат

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от владелицы одной из компаний о краже домкрата стоимостью 12 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника – им оказался 32-летний бывший работник данной компании, который ранее был уволен.

Установлено, что подозреваемый пришел на свою бывшую работу и убедил коллег, что его восстановили в должности. Затем злоумышленник похитил с рабочего места домкрат и скрылся. Похищенное он сбыл за 5 000 рублей, вырученные деньги потратил на личные нужды.

Похищенное изъято и будет возвращено компании. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.