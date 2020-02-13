В Якутске был установлен температурный рекорд

Синоптики зафиксировали температурные рекорды в Вологде, Чите и Якутске в течение последних двух дней, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман ВИЛЬФАНД, в столице республики 11 февраля наблюдалась существенное потепление.

Был установлен рекорд в 14,7 градуса мороза, прошлый температурный рекорд держался 99 лет. Как отметил Вильфанд, тогда рекордное значение составило 17 градусов мороза.

«Это замечательная характеристика нынешней зимы. На всей территории тепло. И рекорды, кстати, еще будут», — приводятся его слова.

Сообщается, что температура воздуха в феврале в республике превысит норму более чем на 10 градусов.