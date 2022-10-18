Сити-ферма качественных продуктов: В Якутске будут выращивать клубнику круглогодично

В феврале этого года в столице республики стартовал проект “Качественные продукты” под эгидой Spark Lab – подразделения некоммерческой проектно-образовательной организации Sinet Spark. А уже сегодня на экспериментальной площадке растет около 350 кустов клубники, за ними ухаживают студенты вузов Якутии.

Культуру выбрали не случайно: зачастую в наш регион привозят не самую свежую клубнику, по пути она портится и теряет свои вкусовые качества. Местная клубника превосходит ее по всем параметрам, поэтому в Якутске Spark Lab решили провести эксперимент по выращиванию именно этого вида ягод.

Клубнику двух сортов – Альбион и Фавори – посадили в июне, первый урожай собрали в сентябре. По словам руководителя проекта Ивана Гаврильева, в ближайшем будущем они планируют получать с 350 кустов по 9 кг плодов в месяц. В помещении, где взращивают клубнику, предусмотрена автоматизированная система контроля климата. Она позволяет поддерживать температуру, которая оптимально подходит для ягод. Кусты поливаются через капельную систему – таким образом, они получают необходимое количество воды. А студенты, прикрепленные к проекту, трепетно следят за состоянием каждого кустика и работают над тем, чтобы получить качественные плоды. Они изучают, экспериментируют и записывают результаты в листы наблюдений.

Ulus Media побывала на площадке якутского Spark Lab и поговорила с руководителем проекта “Качественные продукты”. Подробнее – смотрите в нашем видео!