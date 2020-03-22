В Якутске будут введены меры поддержки предпринимателей в условиях кризиса, вызванного коронавирусом

В Якутске могут быть введены дополнительные меры поддержки предпринимателей, пострадавших от финансово-экономического кризиса, вызванного коронавирусом.

Эти и некоторые другие вопросы обсудили в воскресенье, 22 марта, в полдень на очередном заседании городского штаба по противодействию распространения коронавируса COVID-2019 при главе города. Заседания штаба со вчерашнего дня проводятся только в режиме ВКС.

Сардана АВКСЕНТЬЕВА поручила первому заместителю главы города по экономике и финансам Максиму ТРОФИМОВУ подготовить к понедельнику предложения по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. Как сообщил Трофимов, предварительно рассматривается вариант введения отсрочки на арендные платежи за землю.

«У нас, у города, не слишком много вариантов по поддержке предпринимателей города. Большинство рычагов, в том числе финансовой и налоговой поддержки, находится в руках государственных органов. Одним из вариантов нашей помощи может стать отсрочка по арендным платежам за землю. Также можно сюда отнести отсрочку по арендным платежам за пользование муниципальным имуществом. Прошу подготовить предложения к завтрашнему дню», — резюмировала Авксентьева.