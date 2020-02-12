В Якутске будут усыплять слабых бродячих собак, сильных — отпускать на улицы

В Якутске начали вести учет безнадзорных животных

По поручению главы города Якутска Сарданы Авксентьевой в Якутске ведётся усиленная работа по исполнению федерального закона «Об ответственном обращении с животными», вступившего в силу с 1 января 2020 года. МУП «Жилкомсервис» начал вести учет бесхозяйных собак и кошек.

Отныне отловленных животных будут помечать специальной биркой в Пункте передержки безнадзорных животных. С этой целью заключено соглашение с институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН на срок до 2022 года. Институт будет ежемесячно поставлять Пункту передержки животных по 500 бирок, сообщила руководитель МУП «Жилкомсервис» Валерия Билоус. На сегодня институтом предоставлено 1 тыс. бирок.

«Временный приют содержания безнадзорных животных снабдил девятерых кастрированных и привитых самцов номерными бирками. Именно на такое количество собак хватило медикаментов для кастрации. Наличие специальных бирок на ушах указывает, что животное стерилизовано и привито. В приюте содержится около двух сотен собак. Всех их в ближайшее время ждёт стерилизация, вакцинация, затем неагрессивные животные будут отпущены», — сказала Валерия Билоус.

По информации Департамента ветеринарии Якутии, всего в Якутске около семи тысяч безнадзорных собак и кошек. При этом Пункт передержки рассчитан только на 100 безнадзорных животных. Несмотря на отсутствие финансирования из бюджета Республики Саха (Якутия) муниципальный пункт передержки животных, а ныне временный приют для безнадзорных животных ведёт непрерывную работу с безнадзорными животными.

После отлова животное будет содержаться в Пункте передержки в течение месяца. Здесь оно будет стерилизовано и далее в зависимости от степени его агрессивности будет отпущено на волю или пожизненно содержаться в приюте.

Ранее отмечалось, что среди безнадзорных животных в городе не только бродячие – есть еще и хозяйские. Причем последними совершается большая часть нападений на горожан.

Напомним, с 1 января 2020 года вступили в силу новые требования федерального закона по обращению с безнадзорными животными. Так, по новому закону муниципалитет должен отлавливать собак с ведением видеонаблюдения, передавать их в питомник, стерилизовать, лечить и через 10 дней выпускать обратно на улицу. Если собака агрессивная, то ее следует содержать в приюте пожизненно. Согласно закону, усыплять можно только нежизнеспособных особей. Таким образом, большая часть безнадзорных четвероногих будет отпускаться на волю.

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