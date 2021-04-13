В Якутске будут судить замгендиректора организации

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, являющейся заместителем генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, обвиняемая, в период с 2017 по 2018 г. достоверно зная, что на расчетном счете фирмы имеются денежные средства, используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, дала бухгалтеру обязательные для исполнения указания по переводу денежных средств на свои личные банковские счета, под видом выплаты заработной платы и иных платежей работникам.

В результате чего на счета обвиняемой поступили денежные средства организации на общую сумму свыше 1 100 000 рублей, которые ею использованы на иные цели, не связанные с уставной деятельностью организации.

С целью возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, судом по инициативе следствия наложен арест на недвижимое имущество обвиняемой.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.