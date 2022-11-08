08.11.2022
13:00
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Судебная хроника

В Якутске будут судить серийного вора

SakhaLife.ru.

Прокуратура города Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении 3 эпизодов преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба).

По версии следствия, обвиняемый, на протяжение августа 2022 года с целью извлечения для себя материальной выгоды, похищал с территории многоквартирных домов велосипеды, которые были пристёгнуты противоугонными замками.

Общая сумма причинённого ущерба составила более 40 тыс. рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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