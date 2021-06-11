В Якутске будут судить серийного убийцу
Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Якутска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ – убийство двух лиц.
По версии следствия обвиняемый, в начале июля 2020 года находясь в вечернее время во дворе одного из домов по ул. Лермонтова г. Якутска, в ходе ссоры, переросшей в драку, нанес один удар ножом в живот потерпевшего.
В результате полученного ранения потерпевший скончался спустя несколько суток в учреждении здравоохранения.
Через непродолжительное время обвиняемым совершено второе убийство.
Так, находясь в палатке на территории участка, расположенного по Покровскому тракту г. Якутска, он в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес удары ножом, в том числе в шею своему знакомому.
От полученного колото-резаного ранения левой боковой поверхности шеи потерпевший через непродолжительное время скончался на месте происшествия.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено прокурором в Верховный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.
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