В Якутске будут судить организатора наркопритона

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, в период с 12 по 25 августа 2020 года, сняв в одной из столичных гостиниц номер, незаконно хранил в ней наркотики, а также систематически предоставлял ее посторонним лицам для скрытного употребления наркотических средств, извлекая для себя выгоду в виде возможности регулярного совместного с ними потребления наркотиков.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения, по существу.