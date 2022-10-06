В Якутске будут судить москвича

Перед судом по обвинению в руководстве организованным преступным сообществом и покушение на сбыт наркотиков предстанет житель города Москвы.

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Москвы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 (руководство преступным сообществом) и ч.3 ст.30–ч.4 и ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, по сети Интернет, в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, не позднее 17.08.2020 было создано организованное преступное сообщество с разветвленной сетью структурных подразделений, представленных организованными группами со стабильным составом участников из двух и более лиц.

Обвиняемый войдя в состав структурного подразделения организованного преступного сообщества на должность одного из руководителей, а именно в качестве «оператора» входящих в него структурных подразделений — организованных групп, принял на себя ряд организационных обязанностей, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории всей Российской Федерации. При этом совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий при задержании членов организованного преступного сообщества сотрудниками правоохранительных органов изъято из незаконного оборота более 19 кг. наркотиков на территории г.г. Якутск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Салехард, Москва, Владивосток, Ижевск.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой республики в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия).

В отношении неустановленных организаторов и других членов преступного сообщества уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется отдельно.