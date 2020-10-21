В Якутске будут судить гражданина Индии

Прокуратура г. Якутска Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Индия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, в марте 2020 года, работая в одном из обществ с ограниченной ответственностью в качестве огранщика алмазов и бриллиантов по предложению своего знакомого, совершил хищение двух бриллиантов массой 1,01 карат и массой 1,00 карат стоимостью более 783 тыс. рублей и более 640 тыс.рублей соответственно путем их подмены на бриллианты худшего качества.

Похищенные драгоценные камни в последующем переданы им своему знакомому, который распорядился ими по собственному усмотрению. Сумма ущерба причиненная обществу с ограниченной ответственностью составила более 1 млн. 400 тыс.рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

В отношении второго лица уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск.