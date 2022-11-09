В Якутске будут судить фиктивного директора

Прокуратура города Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя г. Якутска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

По версии следствия, обвиняемый, в мае 2022 года, за денежное вознаграждение в размере 10 тыс.рублей, по просьбе знакомого, фактически не имея намерений управлять и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность предоставил в органы налоговой службы свои документы для регистрации в качестве руководителя юридического лица.

Результатом неправомерных действий явилось внесение налоговым органом сведений о регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц.

После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано следователем СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

В отношении второго лица материалы выделены в отдельное производство.