В Якутске будут судить директора центра негосударственной экспертизы

Прокуратура г. Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора центра негосударственной экспертизы. Он обвиняется в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

По версии следствия, в период 2019-2020 г. директор коммерческой организации, не имея лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, из корыстных побуждений заключил с субъектами предпринимательства три договора оказания услуг. С целью хищения их денежных средств подготовил поддельные заключения экспертизы на бланке сторонней организации, имевшей соответствующую лицензию. Заказчики, будучи введенными в заблуждение относительно законности действий обвиняемого произвели ему оплату услуг на общую сумму 115 000 рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения, по существу.