24.07.2020
17:31
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Якутск

В Якутске будет закрыт перекресток на Петра Алексеева

Перекресток улиц П. Алексеева – Стадухина – Пирогова будет закрыт для транспорта до 2 августа.

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с производством дорожных работ на объекте «Строительство кольцевой развязки на пересечении улиц П. Алексеева – Стадухина – Пирогова», будет продлено ограничение движения транспортных средств до 2 августа 2020 года.

Автобусные маршруты №5, 6, 35 будут осуществлять движение согласно разработанной схеме объезда.

Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутск.рф
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