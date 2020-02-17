В Якутске будет временно ограничена подача воды

С 9:00 до 12:00 часов 18 февраля в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача холодного водоснабжения. Под отключение попадают: кварталы А, 57.

Фото: Sakhalife.ru Источник: Пресс-служба АО «Водоканал»

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