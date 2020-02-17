17.02.2020
15:30
141
Общество
В Якутске будет временно ограничена подача воды
С 9:00 до 12:00 часов 18 февраля в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача холодного водоснабжения.
Под отключение попадают: кварталы А, 57.
Фото: Sakhalife.ru
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.02.2020
36
17.02.2020
72
17.02.2020
84
17.02.2020
181
17.02.2020
109
17.02.2020
409
17.02.2020
343
17.02.2020
139
17.02.2020
260
17.02.2020
168
17.02.2020
240
17.02.2020
172
17.02.2020
246
17.02.2020
240
17.02.2020
120
17.02.2020
159
17.02.2020
287
17.02.2020
705
17.02.2020
227
17.02.2020
589
17.02.2020
1859
17.02.2020
269
17.02.2020
237
17.02.2020
247
17.02.2020
208
17.02.2020
259
17.02.2020
868
17.02.2020
259
17.02.2020
1581
17.02.2020
1145
17.02.2020
733
17.02.2020
382
17.02.2020
2004
17.02.2020
1631
16.02.2020
2059
16.02.2020
901
16.02.2020
4164
16.02.2020
1607
16.02.2020
2247
16.02.2020
571
16.02.2020
3692
16.02.2020
5049
16.02.2020
627
16.02.2020
492
16.02.2020
1078
16.02.2020
1493
15.02.2020
682
15.02.2020
1209
15.02.2020
4539
15.02.2020
1281
15.02.2020
6993
15.02.2020
5218
15.02.2020
600
15.02.2020
1396
ТОП НОВОСТИ
11.02.2020
11516
13.02.2020
8164
14.02.2020
7503
13.02.2020
6946
13.02.2020
5669