В Якутске будет создана единая теплоснабжающая организация

В первый день Восточного экономического форума заключено соглашение по развитию системы централизованного теплоснабжения в городе Якутске. Документ подписали глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, председатель правления – генеральный директор РусГидро Николай ШУЛЬГИНОВ и мэр столицы республики Сардана АВКСЕНТЬЕВА.

В рамках соглашения ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергия», находящаяся в муниципальной собственности, планируют создать в Якутске единую теплоснабжающую организацию с функциями теплосетевого предприятия, а также включить в ее тарифы инвестиционную составляющую на мероприятия по повышению эффективности систем теплоснабжения.

Стороны рассматривают переход столицы республики в ценовую зону теплоснабжения, внедрение так называемой модели «альтернативной котельной». Цены на тепло будут устанавливаться не государством, а по соглашению производителей, потребителей и теплосетевой организации в рамках предельного уровня. Потолок будет определяться по методике, предполагающей гипотетическую величину расходов потребителя на гигакалорию, если тот откажется от централизованного теплоснабжения в пользу независимой котельной. Подготовительные мероприятия включат в себя оценку повышения надежности, эффективности теплоснабжения, а также оценку тарифных решений.

«Сегодня мы подошли к логическому завершению многолетнего труда по созданию единого теплосетевого предприятия в городе Якутске. Этот вопрос поднимался еще с момента начала строительства Якутской ГРЭС-1. Было достаточно много разных дискуссий, и мы нашли то решение, которое позволит кратно повысить надежность теплоснабжения в столице республики. Самое главное — потребители получат значительное снижение тарифа на тепловую энергию», — отметил Айсен Николаев.

«Создание единой теплоснабжающей организации поможет дальше выйти на регулирование по методу «альткотельная». Якутия станет первым регионом, где мы внедрим этот метод. Не нужно отставать от прогрессивных методов регулирования. Сибирь такое уже внедряет, эффект получается видимый», — прокомментировал Николай Шульгинов.

Еще одним важным пунктом соглашения стала договоренность по строительству второй очереди Якутской ГРЭС-2. Речь идет об обеспечении тепловой загрузки более эффективного по сравнению с небольшими котельными источника генерации. Новый объект будет расположен на площадке старой Якутской ГРЭС. Его электрическая мощность составит 157,4 МВт, тепловая – 200 Гкал/ч. В июле 2019 года проект станции вошел в утвержденный Правительством России перечень тепловых электростанций, которые будут построены в неценовых зонах оптового рынка электроэнергии и мощности. Ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год.

Отметим, что Якутия является одним из ключевых регионов присутствия РусГидро на Дальнем Востоке — энергоснабжение в республике обеспечивают ПАО «Якутскэнерго» и его дочерние предприятия. В 2017 году крупнейшая российская энергетическая компания ввела в эксплуатацию первую очередь Якутской ГРЭС-2, которая позволила перевести потребителей малоэффективных котельных на центральное теплоснабжение. РусГидро также развивает в Якутии возобновляемую энергетику — здесь построено 19 солнечных и одна ветроэлектростанция.