14.02.2022
20:43
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Якутск

В Якутске будет снесено здание скандальной школы

На этой неделе завершатся строительно-монтажные работы в здании торгово-экономического колледжа, где с марта начнут обучение ученики школы №1 Якутска, сообщает yaguo.ru.

«В здании имеется актовый и спортивный залы. Хочу поблагодарить строителей, которые в сжатые сроки качественно справились с поставленной задачей», — написал в Instagram глава города @grigorev_yakutsk по итогам осмотра здания.

Евгений Григорьев напомнил, что старое здание школы будет сноситься, так как имеет значительный износ. Сейчас ведутся работы над проектно-сметной документацией строительства нового четырехэтажного здания с сохранением стилистики старой школы.

В скандал школы № 1 г. Якутска вмешалась Генпрокуратура России
Фото: https://www.instagram.com/yaguo.ru/
Источник: https://www.instagram.com/yaguo.ru/
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