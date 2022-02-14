В Якутске будет снесено здание скандальной школы

На этой неделе завершатся строительно-монтажные работы в здании торгово-экономического колледжа, где с марта начнут обучение ученики школы №1 Якутска, сообщает yaguo.ru.

«В здании имеется актовый и спортивный залы. Хочу поблагодарить строителей, которые в сжатые сроки качественно справились с поставленной задачей», — написал в Instagram глава города @grigorev_yakutsk по итогам осмотра здания.

Евгений Григорьев напомнил, что старое здание школы будет сноситься, так как имеет значительный износ. Сейчас ведутся работы над проектно-сметной документацией строительства нового четырехэтажного здания с сохранением стилистики старой школы.