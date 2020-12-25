25.12.2020
17:17
142
Культура
В Якутске будет построен Духовный центр народа саха
Для сохранения и популяризации духовных ценностей народа саха в Якутске в ближайшие годы будет построен Центр духовно-культурных традиций. Об этом глава Якутии Айсен Николаев сообщил во время ежегодного послания Госсобранию (Ил Тумэн).
«Я поддерживаю эту инициативу. Считаю ее важной и своевременной, достойной осуществления. Прошу министерство имущественных и земельных отношений совместно с мэрией Якутска решить вопрос выделения земельного участка под строительство Центра духовно-культурных традиций саха в городе Якутске в 2021 году», — сказал Айсен Николаев.
Деятельность центра будет сконцентрирована на сохранении и популяризации культуры и традиций якутов.
Фото: SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.12.2020
73
25.12.2020
134
25.12.2020
106
25.12.2020
109
25.12.2020
113
25.12.2020
173
25.12.2020
279
25.12.2020
142
25.12.2020
177
25.12.2020
223
25.12.2020
133
25.12.2020
167
25.12.2020
209
25.12.2020
188
25.12.2020
228
25.12.2020
197
25.12.2020
218
25.12.2020
241
25.12.2020
258
25.12.2020
282
25.12.2020
680
25.12.2020
254
25.12.2020
323
25.12.2020
824
25.12.2020
1487
25.12.2020
297
25.12.2020
3632
25.12.2020
477
25.12.2020
274
25.12.2020
671
25.12.2020
356
25.12.2020
3083
25.12.2020
482
25.12.2020
869
24.12.2020
406
24.12.2020
2928
24.12.2020
811
24.12.2020
616
24.12.2020
469
24.12.2020
439
24.12.2020
483
24.12.2020
614
24.12.2020
1419
24.12.2020
470
24.12.2020
494
24.12.2020
484
24.12.2020
1391
24.12.2020
595
24.12.2020
2128
24.12.2020
395
24.12.2020
467
ТОП НОВОСТИ
24.12.2020
13052
19.12.2020
7854
21.12.2020
5991
19.12.2020
5979
22.12.2020
5248
19.12.2020
5074
21.12.2020
4884
19.12.2020
4677
22.12.2020
4573
24.12.2020
4516