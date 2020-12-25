25.12.2020
17:17
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Культура

В Якутске будет построен Духовный центр народа саха

Для сохранения и популяризации духовных ценностей народа саха в Якутске в ближайшие годы будет построен Центр духовно-культурных традиций. Об этом глава Якутии Айсен Николаев сообщил во время ежегодного послания Госсобранию (Ил Тумэн). 

«Я поддерживаю эту инициативу. Считаю ее важной и своевременной, достойной осуществления. Прошу министерство имущественных и земельных отношений совместно с мэрией Якутска решить вопрос выделения земельного участка под строительство Центра духовно-культурных традиций саха в городе Якутске в 2021 году», — сказал Айсен Николаев.

Деятельность центра будет сконцентрирована на сохранении и популяризации культуры и традиций якутов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://ysia.ru/v-yakutske-budet-postroen-duhovnyj-tsentr-naroda-saha/
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