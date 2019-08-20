В Якутске будет частично перекрыта ул. Октябрьская



Для обеспечения жителей столицы бесперебойной подачей газа АО «Сахатранснефтегаз» проводит ремонтные работы по восстановлению изоляционного покрытия газопровода по ул. Октябрьская. В связи с этим будут частично перекрыты движения по ул. Октябрьской возле перекрестка с ул. Лермонтова и на перекрестке ул. Ойунского-Пояркова с 20 по 22 августа включительно.

Источник: АО Сахатранснефтегаз.

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