11.05.2022
20:17
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Происшествия

В Якутске большегруз насмерть задавил женщину…

11 мая около 4-х часов дня в дежурную группу поступило сообщение о том, что на ул. Рыдзинского возле дома 24/2 водитель большегруза при выезде из дворовой территории не уступил дорогу пешеходу, в результате чего совершил наезд на пешехода-женщину 1948 года рождения.

После чего водитель оставил место ДТП, участником которого он является. Через некоторое время сотрудниками полиции был установлен водитель большегруза, им оказался мужчина 1967 г.р.

В результате наезда женщина от полученных травм, не совместимых с жизнью , скончалась в карете скорой помощи. На месте ДТП работает следственно оперативная группа.

Фото: пресс-службы
Источник: Управление ГИБДД МВД по РС (Я)

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