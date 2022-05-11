В Якутске большегруз насмерть задавил женщину…

11 мая около 4-х часов дня в дежурную группу поступило сообщение о том, что на ул. Рыдзинского возле дома 24/2 водитель большегруза при выезде из дворовой территории не уступил дорогу пешеходу, в результате чего совершил наезд на пешехода-женщину 1948 года рождения.

После чего водитель оставил место ДТП, участником которого он является. Через некоторое время сотрудниками полиции был установлен водитель большегруза, им оказался мужчина 1967 г.р.

В результате наезда женщина от полученных травм, не совместимых с жизнью , скончалась в карете скорой помощи. На месте ДТП работает следственно оперативная группа.