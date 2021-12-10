В Якутске больше всего готовы платить инженеру-геологу

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 25 000 вакансий в городах с численность населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения декабря, в том числе и в Якутске. В числе самых доходных вакансий в городе в этом месяце инженеры, программист, менеджер и водитель.

В рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий в декабре на первом месте − инженер-геолог по моделированию месторождений в горнодобывающей компании, которому готовы платить 130 тыс. рублей. От подходящего кандидата требуется высшее профессиональное геологическое образование и опыт работы на золоторудных месторождениях от 3-х лет. Кандидату стоит быть готовым к командировкам на производственные участки.

На втором месте – веб-программист в компанию по продаже компьютерной и цифровой технике. Ему готовы платить в Якутске 80 тыс. рублей, а требуется знание нескольких языков программирования. Успешному кандидату предстоит запускать новые проекты компании и разрабатывать новый функционал интернет-магазинов компании.

Одна из ведущих российских компаний по добыче золота и серебра также ищет горного инженера на зарплату 80 тыс. рублей в месяц и с опытом работы от 1-го года. Требуется высшее профессиональное образование по специальностям «горное дело», «горный инженер», «направление ОГР», а также опыт работы на открытых горных работах. Компания предлагает возможность участия в обучающих мероприятиях, работу в комфортабельном офисе в центре города, добровольное медицинское страхование для сотрудников и членов семьи, а также полный социальный пакет: официальное трудоустройство, дополнительные отпуска и надбавки за работу в районах Крайнего Севера и все гарантии, предусмотренные законодательством.

В рейтинг вошла на четвёртом месте вакансия менеджера по подбору персонала в крупнейший региональный банк на зарплату до 50 тыс. рублей, с льготным проездом к месту отдыха, удобным графиком работы и полным социальным пакетом, и программой ДМС, а также достойной и своевременной заработной платой, а также программой обучения.

Замыкает топ-5 вакансий в Якутске водитель-экспедитор в торговую компанию, которому готовы платить 48-50 тыс. рублей. Требуется водительское удостоверение категории C и стаж вождения от 1-го года, а также знание города и области, готовность к физическим нагрузкам, желательно наличие карты тахографа (или готовность её сделать). В свою очередь, работодатель предоставляет полный соц. пакет, оплачиваемую стажировку, обучение и адаптацию новичков, корпоративные мероприятия, скидки на приобретение продукции, новогодние детские подарки и подарки первоклассникам. В декабре в числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий — предложения для программистов, руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж.